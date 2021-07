Numirea lui Andrei Novac in functia de secretar de stat in Ministerul de Externe este "impotriva deciziei Biroului Politic National al PNL", au declarat, sambata, pentru AGERPRES, surse liberale. "Citu a numit un secretar de stat impotriva deciziei Biroului Politic National al PNL, respectiv pe Andrei Novac (decizie publicata aseara) in cadrul MAE. Novac este ginerele presedintelui CJ Constanta, Mihai Lupu. (...) Conform deciziei Biroului Politic National al PNL si intelegerii dintre filiale, in distributia pozitiilor de demnitate publica nu era prevazut in dreptul PNL Constanta postul de secretar…