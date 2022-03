“Nuclearelectrica” S.A, societate aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, statul deținand 82.49%% din acțiuni si alti actionari – 17.50%, are incepand din 9 martie 2022 doi noi administratori provizorii, dintre care unul extrem de controversat. Cei doi noi administratori provizorii de la Nuclearelectrica sunt Șerban Valeca, fost senator PSD de Argeș și controversatul secretar de stat liberal din Ministerul Energiei, George-Sergiu Niculescu, fost prefect al Constanței. PUTEREA a semnalat la sfarșitul anului trecut ca secretarul de stat impus de PNL Constanța in Ministerul Energiei, George…