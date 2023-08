Stiri pe aceeasi tema

- Rostul alertelor cu bomba este sa induca panica, sa tot evacuezi, spune șeful DSU, Raed Arafat. ,In ultima vreme mai multe instituții au primit pe e-mail alerte cu bomba.„Suntem conștienți ca exista un numar mare de alerte. A fost inclusiv la spitale saptamana trecuta. Rostul lor este sa induca panica,…

- La doar cateva zile dupa ce au fost amenințari cu bomba la mai multe instanțe și spitale din București, in cursul zilei de azi, astfel de mesaje au fost trimise pe mail, la toate ministerele din București. Ce masuri au fost luate de autoritați.

- UPDATE 22:30 Autoritațile au intrat in state de alerta dupa exploziile devastatoare de la o stație GPL din Crevedia. S-a declanșat PLAN ALB in spitalele din București, iar managerii au fost anunțata sa se pregateasca pentru a primi raniții. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat și el ca va participa la…

- Așa cum STIRIPESURSE.RO titra joi, 24 august, Nicușor Dan le-a declarat razboi pana și bolnavilor de cancer, nu doar din București, ci din toata Romania. Cezar Irimia, presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer, a vorbit despre opoziția pe care o are Nicușor Dan fața de proiectele…

- Amenințarile cu bomba au fost trimise prin email, in cursul acestei dimineți, catre de mai multe unitați sanitare din Capitala, au declarat pentru Libertatea reprezentanți ai Serviciului Roman de Informații.„Au fost mai multe spitale. Din analiza noastra, (amenințarile - n.r.) sunt considerate false”,…

- Mai multe amenințari cu bomba au fost trimise prin email unor spitale din Bucuresti, dar si la Ministerul Sanatații. ”Am depus multe bombe in spital. Aceste bombe vor exploda in cateva ore. Multa lume va deceda!”, se arata in mesaje. Echipele de intervenție fac verificari, in timp ce conducerile unitaților…

- Spitalul Universitar, Spitalul de Copii Marie Curie, Institutul de sanatate mintala, Spitalul de Oftalmologie sau Spitalul de Chirurgie Plastica și Arsuri, Institutul Marius Nasta și Spitalul Bagdasar Arseni au primit alerte cu bomba.

- Șoc și panica la centrul comercial Shopping Malldova din capitala. Sute de oameni au fost evacuați din cladire, in urma unei alerte cu bomba, care a avut loc in seara zilei de astazi, 11 iunie.