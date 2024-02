Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Craiova se numara printre unitatile medicale lovite de atacurile cibernetice care au lovit 15 spitale din tara. Totusi serviciile medicale nu au fost afectate de atac, a transmis conducerea SCJU. Conform unor surse GdS, atacurile provin de la retele din Rusia…

- Activitatea mai multor spitale din București și din țara este afectata luni de un atac cibernetic, care a vizat un furnizor de servicii informatice cu care lucreaza unitațile medicale, a transmis Directoratul Național de Securitate Cibernetica.„Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC)…

- Sistemul informatic al mai multor spitale din Bucuresti si din tara este luni tinta unui atac cibernetic care le afecteaza activitatea curenta. Conform Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC), este vorba despre un atac cibernetic de tip ransomware. Atacul este asupra unui furnizor de…

- Judetul Gorj inregistreaza cel mai ridicat procent de apeluri la 112 care nu reprezinta o urgenta, 66,79% din totalul apelurilor primite, fiind urmat de judetul Covasna cu 63,40% si de judetul Arges cu 59,50%. Un cetatean din judetul Arges a apelat la 112, fara a avea o urgenta, de aproape 31.000 de…

- Rusia a solicitat o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la atacurile americane din Irak si Siria, potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a informat sambata agentia de stiri de stat rusa TASS, citata de News.ro.

- ”In cursul zilei de ieri (duminica, nr) principalele misiuni ale efectivelor Ministerului Afacerilor Interne au fost asigurarea interventiei eficiente in situatii de urgenta, mentinerea ordinii si linistii publice, prevenirea si combaterea faptelor ilegale, cresterea gradului de siguranta rutiera si…

- Vorbim despre prevederea care ar putea crește impozitul pentru cei care administreaza fondurile private de pensii, de la 15 la 20%. Acest subiect a fost ca a fost intens discutata aceasta problema in ultima perioada, iar Ministerul de Finanțe, pe de o parte, a susținut ceea ce avertizau administratorii…

- Cu puțin timp in urma am fost contactați de dl Iulian Gurițoiu, expert surse deschise, riscuri și amenințari securitate cibernetica in cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetica (DNSC), pentru a adauga in cadrul articolului „Poșta Romana, ținta unei noi campanii de inșelaciune„, publicat…