Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata de catre administratorul unei școli de pe strada Henri Barbusse, cu privire la faptul ca ar fi primit un e-mail prin care s-a transmis un mesaj de alerta, referitor la anumite dispozitive care ar putea pune in pericol siguranța persoanelor. Atat persoanele din școala și dintr-o cladire de birouri […] The post Alerta cu bomba la o scoala din Romania! Conducerea, avertizata printr-un mail. Panica printre elevi first appeared on Ziarul National .