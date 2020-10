Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul campaniei, „Vaccineaza copiii, protejeaza-ți viitorul!” , realizata de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, impreuna cu Agenția Naționala pentru Sanatate Publica, cu suportul Organizației Mondiale a Sanatații și UNICEF, au fost realizate patru videografice, care explica drumul…

- Intr-un interviu acordat Agerpres, Constantin-Florin Mituletu-Buica prezinta modul efectiv in care se va realiza procedura de vot pentru fiecare cetatean, inclusiv pentru cei internati in spitalele dedicate COVID - 19. Totodata, el estimeaza o prezenta la vot de aproximativ 50%. Presedintele…

- Potrivit ghidului aprobat de Ministerul Sanatații, elevii care vor merge la școala vor fi obligați sa poarte masca atat la ore, cat și in pauze. De asemenea, accesul in scoli se face doar cu declaratia completata de parinti. „Cu acest contract, se spala pe maini”, spun reprezentanții parinților,…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, impreuna cu Agenția Naționala pentru Sanatate Publica, cu suportul Organizației Mondiale a Sanatații și UNICEF, lanseaza campania de informare „Vaccineaza copiii, protejeaza-ți viitorul!”

- Șase din zece moldoveni considera ca virusul Covid-19 nu este periculos, iar 80% sunt de acord sa poarte obligatoriu masti in spațiile publice inchise, transport și magazine. Este concluzia primului studiu care reflecta viziunile comportamentale privind noul coronavirus in țara noastra. Cercetarea a…

- Horatiu Moldovan a fost intrebat, joi, intr-o conferinta de presa, daca in Romania va exista o testare in masa asa cum se intampla in alte tari. “Nu este cazul sa facem o testare in masa, argumentele sunt epidemiologice. (...) O sa testam conform definitiei de caz pacientii care trebuie testati…

- Institutul National de Sanatate Publica trage un semnal de alarma și ii roaga pe romani sa poarte masca de protecție in spațiile inchise. „Avand in vedere evoluția alarmanta a cazurilor de infecție cu Covid-19, Institutul Național de Sanatate Publica reamintește cetațenilor importanța respectarii cu…

- Ziarul Unirea Cum a reușit Italia sa scada infectarile la 230 pe zi: Nu a ieșit nimeni in strada ca nu vrea sa poarte masca sau sa se spele pe maini Romanii ar putea primi interdicție de a intra in Italia, dupa ce situația din țara noastra s-a agravat in ultima vreme. Spre comparație, Italia a raportat…