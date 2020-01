Stiri pe aceeasi tema

- Numarul victimelor epidemiei de pneumonie virala din China a crescut la 80 iar 2.744 de cazuri au fost confirmate in tara, in timp ce Franta si Statele Unite se pregatesc de evacuarea cetatenilor lor din zona de carantina, informeaza AFP.

- Sunt peste 2.000 de cazuri de infecție cu noul coronavirus la nivel mondial, cele mai multe fiind in China, iar bilanțul deceselor a ajuns la 56, potrivit unor date facute publice duminica, informeaza Reuters, citat de Mediafax.Președintele chinez Xi Jinping a avertizat sambata, in cadrul…

- Orasul Wuhan din China, centrul unui focar de coronavirus nou, va construi al doilea spital dedicat tratarii pacientilor infectati cu acesta, relateaza Reuters care citeaza People's Daily, potrivit Agerpres.

- Japonia a confirmat aparitia unui al doilea caz de îmbolnavire cu noul coronavirus din China, a anuntat vineri Ministerul japonez al Sanatații, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax. Infecția a fost confirmata la un barbat din 40 de ani, care locuiește în Wuhan -…

- Temutul coronavirus care face ravagii in China ar fi ajuns și in Franța. O femeie originara din orașul Wuhan, locul de unde a pornit epidemia, a publicat pe site-ul Ambasadei Franței in China ”informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse”, informeaza Le Figaro. Femeia…

- Un prim caz de imbolnavire din cauza noului coronavirus soldat cu 17 morti in China a fost diagnosticat in Singapore, anunta Ministerul Sanatatii din Singapore, potrivit publicatiei Straits Times, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Alina Gorghiu, strigat de revolta: In ce țara…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus din China a ajuns la 25, iar numarul persoanelor infectate se ridica la 616, au informat autoritațile sanitare din aceasta țara, citate de Sky News.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China s-ar putea raspandi la nivel mondial și a indemnat spitalele din intreaga lume sa se pregateasca pentru acest scenariu, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Din informațiile pe care le avem este…