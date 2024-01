Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul morților in urma cutremurului care a avut loc la inceputul anului in Japonia a ajuns la 92. Forțele de intervenție duc o lupta contracronometru pentru gasirea persoanelor disparute.

- Statele Unite au declarat vineri ca pregatesc sprijin logistic militar si ajutor pentru regiunile din Japonia devastate de cutremurul care a ucis 92 de persoane. Comunitati izolate au fost devastate iar aproximativ 33.000 de persoane și-au parasit locuintele, relateaza Reuters.

- Salvatorii din Japonia se grabesc sa gaseasca 242 de persoane care sunt inca disparute dupa cutremurul devastator din ziua de Anul Nou, potrivit BBC.Perioada critica de 72 de ore pentru gasirea supravietuitorilor s-a incheiat joi seara, potrivit news.ro. Vineri, bilantul mortilor in urma cutremurului…

- Cutremurul din Japonia, seism ce a avut loc chiar in prima zi a anului 2024, a facut prapad și a speriat o lume intreaga. Ei bine, șansele de a gași supravietuitori sunt in scadere in centrul Japoniei, unde aproape 200 de persoane sunt inca date disparute joi, la trei zile dupa puternicul cutremur produs…

- In urma cutremurului care a lovit Japonia, la data de 1 ianuarie 2024, bilanțul deceselor a crescut semnificativ in ultimele 24 de ore. Daca aseara au fost inregistrate 57 de decese, in urma ultimei statistici, 62 de persoane și-au pierdut viața. In tot acest timp, timp ce alte sute de oameni sunt raniți…

- Cutremurul a provocat un dezastru in Japonia. A fost facut public bilanțul oamenilor morți, la o zi dupa ce seismul de 7,6 grade pe scara Richter a zguduit țara. Zeci de persoane au murit, iar vestea ingrijoratoare este ca numarul crește de la o ora la alta. O mulțime de persoane au nevoie de ajutor,…

- Bilanțul persoanelor decedate in urma puternicului cutremur care a avut loc luni in centrul Japoniei a crescut la 30, conform anunțului facut marți de autoritațile din prefectura Ishikawa, epicentrul seismului, conform AFP.

- Numarul victimelor cutremurelor din Japonia creste pe masura ce echipele de interventie reusesc sa ajunga in zonele cele mai afectate. Surse japoneze anunta ca in prezent sint cel putin 20 de persoane decedate. Jurnalistii locali citeaza oficiali japonezi, care spun ca peste 20 de persoane au murit…