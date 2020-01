Numărul deceselor cauzate de noul coronavirus a crescut la 213 Autoritațile chineze au anunțat ca 42 de persoane au murit în cursul zilei de joi din cauza noului coronavirus din China, astfel ca numarul total al deceselor se ridica acum la 213, informeaza Mediafax citând CNN. Dintre acestea, 204 au fost înregistrate în provincia Hubei, în care se afla orașul Wuhan, locul de unde a pornit epidemia. Anunțul vine în contextul în care Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat joi ca virusul reprezinta o urgenta de nivel global. OMS defineste drept &"urgenta de sanatate publica de interes international&"… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat joi ca epidemia declansata de noul tip de coronavirus aparut în China constituie acum o urgența de sanatate publica la nivel internațional, în condițiile în care maladia s-a extins în cel puțin 18 țari.Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Virusul din orasul chinez Wuhan reprezinta o urgenta de nivel global, a anuntat joi seara Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in conditiile in care epidemia se extinde in afara Chinei."In ultimele saptamani, am asistat la aparitia unui agent patogen necunoscut anterior, care a generat…

- Autoritațile de la Beijing au anunțat ca au fost de acord ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) sa trimita experti internationali "cat mai curand posibil" in China pentru a ajuta la intelegerea noului coronavirus si pentru a ghida raspunsul global la epidemie, a anuntat marti OMS.Beijingul a afirmat,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a corectat astazi evaluarea amenintarii legate de noul coronavirus din China, care trece de la ‘moderata’, cum era calificata pana in prezent, la ‘ridicata’. S-a inregistrat o crestere semnificativa a numarului deceselor provocate de virusul respirator care a aparut…

- Autoritatile din orasul Beijing au raportat luni un prim deces in capitala Chinei, provocat in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, relateaza AFP. Victima, un barbat in varsta de 50 de ani, s-a deplasat pe 8 ianuarie in orasul Wuhan, focarul epidemiei, si a prezentat semne de imbolnavire, avand febra,…

- Vacanta de Anul Nou Chinezesc incepe vineri si va dura o saptamana. Locuitorii din Beijing se reunesc de obicei cu aceasta ocazie in numar foarte mare - uneori de ordinul sutelor de mii - in parcurile publice pentru a asista la traditionalele dansuri ale leului si dragonului.Alte evenimente…

- Numarul deceselor provocate de infectarea cu virusul 2019-nCoV, descoperit in China, a ajuns la 9, iar oficialii din aceasta tara avertizeaza ca el poate suferi mutatii si ca se poate raspandi mai mult, potrivit news.ro.Autoritatile sanitare chineze au declarat miercuri ca cel putin 440 de…

- Autoritatile din China au informat Organizatia Mondiala a Sanatatii in ultima zi a anului trecut ca au descoperit un nou tip de pneumonie in orasul Wuhan din provincia Hubei, ale carei cauze nu au fost depistate inca, anunța news.ro.Pana la 3 ianuarie 2020 au primit acest diagnostic 44 de…