- 24 martie| Ședința CJ Alba: Stabilirea cuantumului si a numarului burselor școlare care se acorda in semestrul II al anului școlar 2021-2022, pe ordinea de zi 24 martie| Ședința CJ Alba: Stabilirea cuantumului si a numarului burselor școlare care se acorda in semestrul II al anului școlar 2021-2022,…

- Perioada de depunere a cererilor pentru bursa se prelungeste pana pe data de 14 februarie, printr-un ordin al ministrului Educatiei. Toți elevii care au beneficiat de burse sociale in semestrul I vor primi in continuare acest tip de burse, intr-un cuantum dublat (de la 100 de lei/luna la 200 de lei/luna),…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca va fi prelungit cu o saptamana termenul de depunere a dosarelor pentru obtinerea burselor scolare, pana pe data de 7 februarie, precizand ca a luat aceasta decizie deoarece au fost probleme la componenta dosarului. Sorin Cimpeanu a fost intrebat,…

- Cat de mari vor fi bursele pentru elevii din Alba Iulia și cați vor beneficia de ele. Cea mai mare bursa va ajunge la 500 de lei Valoarea burselor acordate elevilor din Alba va crește de doua ori și jumatate și de asemenea va crește și numarul celor care vor beneficia de ele. Este vorba despre elevii…

- A inceput scoala. Semestrul al doilea al anului scolar 2021 – 2022 se va termina in iunie. Urmatoarea vacanta, in aprilie Cel de-al doilea semestru al anului scolar 2021 – 2022 a inceput luni, 17 ianuarie si se va incheia in iunie. Primul semestru s-a terminat pe 14 ianuarie, iar cel de-al doilea a…

- Luni, 17 ianuarie, incepe cel de-al doilea semestru al anului scolar 2021 - 2022, legat de primul, fara vacanta. Acesta va avea 20 de saptamani. Primul semestru s-a incheiat pe 14 ianuarie, si, pentru prima data, al doilea semestru incepe fara vacanta intertrimestriala, dupa ce elevii au avut o vacanta…

- Bursele școlare din Cluj-Napoca vor crește din al doilea semestru al anului școlar, dupa ce va fi votat bugetul orașului pe acest an in 15 februarie 2022. Aproape 7 mil. euro (33.544.000 lei) sunt prevazuți in bugetul anul 2022 pentru bursele elevilor clujeni. Fața de cuantumul minim al burselor…

- Elevii critica modificarea pragului mediei pentru bursa de merit la 9,50, in loc de 8,50, si vorbesc despre ”masacrul burselor scolare”, acuzand Ministerul Educatiei ca face economie pe spatele a milioane de elevi si ameninta cu proteste la nivel national, daca institutia nu revine asupra deciziei,…