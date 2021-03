Numărul abonamentelor la serviciile de streaming video a trecut de 1 miliard Un raport oficial MPAA (Motion Picture Association) arata ca, in 2020, numarul abonamentelor pe care serviciile de streaming video le insumeaza a ajuns la 1,1 miliarde. Pandemia si izolarea sociala au contribuit la cresterea masiva a numarului de abonamente, care, comparativ cu 2019, a fost mai mare cu 26%. Ca urmare, veniturile din home entertainment au crescut anul trecut cu 23%, ajungand la 68,8 miliarde de dolari. Aceasta piata a crescut la nivel global cu 30%. In acelasi timp, inchiderea partiala sau temporara a cinematografelor a dus la scaderea drastica a veniturilor acestora. In 2020,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile combinate de arta și antichitați au scazut in 2020 cu 22% fața de anul anterior, potrivit unui raport publicat de Art Basel și UBS, citat de Artforum, informeaza Mediafax. Este cea mai mare scadere de la criza financiara din 2009. Piața artei in ansamblu este mai robusta decat…

- Pandemia de COVID-19 a „ajutat” piața IT, și a accelerat digitalizarea vieții de zi cu zi cu ani, incertitudinea economica și concedierile cauzate de pandemie au avut un impact imens asupra cheltuielilor IT. Potrivit datelor prezentate de AksjeBloggen.com , cheltuielile globale pentru dispozitive IT…

- Cifra de afaceri bruta a scazut cu 33%, la 3,46 miliarde dolari, de la 5,18 miliarde dolari in 2019, scrie news.ro . "Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a reusit in 2020 sa-si protejeze si sa-si mentina in functiune unitatile de productie – rafinariile Petromidia Navodari…

- Pandemia de Covid-19 creeaza deficite bugetare imense. Doi foști oficiali ai IRS (Fiscul american), Fred Goldberg și Charles Rossotti – care au servit in administrații democrate și republicane – spun ca reducerea deficitului trebuie facuta prin creșterea colectarii, nu prin majorarea taxelor, scrie…

- Piata de streaming europeana a depasit anul trecut 11,5 miliarde de euro, iar platformele Netflix si Amazon au dominat in cele 28 de state din Blocul Comunitar, potrivit unui raport lansat marti de European Audiovisual Observatory (EAO). Anul 2020 a fost marcat de o crestere masiva a serviciilor…

- Din piata de criptomonedelor s-au sters aproximativ 170 de miliarde de dolari in primele ore ale zilei. Capitalizarea de piata sau valoarea pietei criptomonedelor a fost de 959,53 miliarde de dolari la ora 12:10. Ora Singapore, in scadere de la 1,1 trilioane de dolari cu o zi mai devreme, potrivit Coinmarketcap.…

- Sensor Tower a calculat ca veniturile generate de aplicatii in 2020 - prin achizitii directe, abonamente ori microtranzactii - s-au ridicat in total pe Android si iOS la suma record de 111 miliarde de dolari. Fata de cele 85,2 miliarde de dolari generate in 2019, anul trecut a adus o crestere a veniturilor…

- In conditiile optimismului referitor la vinzarile de iPhone-uri, cererea pentru produsul Teams al Microsoft, dezvoltarea platformei de comert electronic a Amazon si soliditatea afacerilor cu publicitate ale Google si Facebook, activitatile companiilor Big Tech nu au fost incetinite nici de Covid-19…