Un bărbat a murit când curăța un canal cu dejecții de animale la o fermă Un barbat a murit la o ferma, dupa ce s-a intoxicat cu amoniac in timp ce curata un canal cu dejectii de la animale. Politistii, procurorii si inspectorii ITM au deschis anchete in acest caz, informeaza News.ro. Accidentul de munca a avut loc la o ferma de porci din orasul Gataia, judetul Timis. Un barbat de 55 de ani a murit dupa ce s-a intoxicat cu amoniac, in timp ce curata un canal cu dejectii de animale. Colegii l-au gasit si au sunat imediat la 112. Au intervenit echipaje de medici si pompieri, care au constatat decesul barbatului. Politistii si procurorii au inceput cercetarile pentru a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

