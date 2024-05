Stiri pe aceeasi tema

- PUSL condamna public linșajul mediatic la care este supus candidatul la Primaria Generala, Cristian Popescu Piedone, Primarul Sectorului 5. Partidul Umanist Social Liberal susține ca imaginea lui Piedone este grav prejudiciata in urma emisiunilor de la postul Realitatea TV. Intr-un comunicat postat…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a publicat un pamflet in care rade copios de Rareș Bogdan, zis Bogdanel Intamplatorul, sau Lucian Bode, zis boDE. Cristian Popescu Piedone a publicat pe pagina sa de Facebook un pamflet intitulat ”“Barza”, “boDE”, “viezure”, manji vremelnici la curtea…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, se ia din nou de Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, „cel care disprețuiește cetațenii și le cere bani de pomana”. Piedone spune ca el și echipa lui fac treaba pentru comunitate și așa cum doresc cetațenii, in timp ce Nicușor sforaie leneș și…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat demararea unei ample campanii de curațenie și renovare in intregul sector in pregatirea sarbatorilor pascale. Sub sloganul „Pastram tradiția și ne pregatim CASA pentru Sfintele Paști!”, autoritațile locale au planificat o serie de acțiuni menite…

- Cristian Popescu Piedone i-a dedicat o poezie intr-o ironie plina de subtext actualului edil, Nicușor Dan. Intr-o ironie plina de subtext, Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , lanseaza o poezie care pune in lumina critici acide la adresa lui Nicușor Dan și a administrației sale. In versuri…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a fost invitat intr-o emisiune de televiziune, unde a fost intrebat cu cine voteaza. Edilul a recunoscut ca ii este foarte greu sa se decida. Primarul Sectorului 3 din Capitala, Robert Negoița (PSD), a fost intrebat cu cine va vota la alegerile pentru Primaria…

- Sondajele legate de candidații la Primaria Capitelei au ajuns și in atenția primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. In ciuda faptului ca edilul nu ar vota-o pe Gabriela Firea, acesta susține ca are o ”relație extraordinara” cu aceasta. Ce are Piedone și nu are Firea? In cadrul unei emisiuni…

- Municipalitatea din Sectorul 5 al Capitalei anunța un proiect gigant caștigat prin PNRR! Primaria va construi locuințe pentru tineri! Așadar, locuințe noi pentru tineri ridicate de Primaria Sectorului 5! Municipalitatea anunța cel mai ambițios plan caștigat prin PNRR! Tinerii din sector vor putea locui…