Stiri pe aceeasi tema

- Alte 688 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import (Turcia-3, Germania-1, Romania-1, Federatia Rusa-1).Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 46 336 cazuri.

- Ministerul Sanatatii din Franta a raportat joi seara aproape 10.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, mai precis 9.843, cea mai mare crestere consemnata intr-un interval de 24 de ore de la debutul epidemiei, transmit dpa si AFP. Precedenta crestere record, de circa 7.500 de cazuri noi de infectare,…

- India a raportat joi, pentru ultimele 24 de ore, un numar record de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar totalul a depasit 2,84 de milioane, potrivit autoritatilor citate de Reuters.Citește și: Lista lui Firea: Cine sunt ceilalți candidați, pe langa VIP-uri, pe lista pentru Consiliul…

- Duminica au fost confirmate 202 noi cazuri si un deces, in Grecia. Este cel mai mare numar inregistrat de la inceputul pandemiei. Pana acum, 212 oameni au murit din cauza COVID-19 in statul elen.Efectele deschiderii granitelor incep sa se vada in Grecia, potrivit mediafax.ro. Citește…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.104 cazuri noi de coronavirus din doar 7.574 de teste. Pana astazi, 27 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 45.902 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 25.794 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.440 de pacienți asimptomatici…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.284 de noi cazuri de coronavirus in Romania, ceea ce reprezinta un nou record negativ. Vechiul record, stabilit cu o zi in urma, a fost de 1.119 cazuri. Numar foarte mare de infectari si in judetul Timis, 66, dupa ce cu o zi in urma au fost ... The post O noua…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, se arata in bilantul transmis pe 18 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca in spitalele care interneaza pacienti cu coronavirus in Bucuresti nu mai sunt locuri la Terapie Intensiva. Totodata, el a spus ca datele de vineri seara arata ca sambata va fi raportat un nou numar record de cazuri noi…