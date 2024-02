Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoana, considera ca in Romania, securitatea alimentara, securitatea energetica, securitate cibernetica trebuie gestionate la nivelul unui oficiu comun intre Presedintie si Guvern si propune infiintarea unui oficiu de securitate economica.

- Un indicator ce masoara Nivelul datoriei mondiale arata ca aceasta a crescut in trimestrul patru din 2023 pana nivelul record de 313.000 miliarde de dolari, iar statele in curs de dezvoltare au inregistrat un nou varf al raportului datorie/PIB, se arata intr-un raport al Institutului International pentru…

- Danemarca a alocat 2,74 miliarde de coroane daneze (400 de milioane de dolari) pentru intarirea supravegherii si securitatii in Arctica si in Atlanticul de Nord cu drone cu raza lunga de actiune, ca parte a unui acord-cadru mai larg pentru intarirea capacitatilor sale de aparare si indeplinirea obiectivelor…

- Muzeele Consiliului Județean Cluj au atras, și in 2023, sute de mii vizitatori din toate colțurile lumii. Un numar record de persoane au trecut pragul Muzeului Etnografic, in creștere cu 50% comparativ cu anul precedent.

- Tarile membre ale Uniunii Europene au construit in 2023 noi parcuri eoliene cu capacitati record, mai mult decat in orice an de pana acum, dar chiar si asa sunt abia la jumatate din necesar.

- Radu Dragușin (21 de ani) a fost cumparat cu de Tottenham cu 25 de milioane de euro de la Genoa, plus alte 6 drept bonusuri. Prezentarea fundașului s-a lasat așteptata, insa au aparut primele informații despre noua viața, in tricoul lui Spurs. Dragușin ar urma sa aiba pe tricou numarul 6, potrivit jurnalistului…

- Incertitudinile economice și financiare din Romania au determinat inscrierea unui numar record de clienți la Pilonul III de pensii private facultative anul trecut, potrivit datelor publicate de APAPR.

- Cu un total de 5,1 milioane de persoane care le au trecut pragurile, muzeele Orsay si Orangerie din Paris au inregistrat un numar record de vizitatori in 2023, au raportat joi reprezentantii celor doua institutii, relateaza DPA.Muzeul Orsay, care expune in principal arta franceza in cladirea unei foste…