- Anez a anuntat ca va continua sa lucreze din izolare. "Sunt pozitiva la COVID-19, ma simt bine, voi lucra din izolare. Impreuna, vom merge inainte”, a scris seful statului pe Twitter. Jeanine Anez, 53 de ani, este al doilea presedinte sud-american infectat cu la coronavirus. Presedintele…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, și-a dat jos masca in fața jurnaliștilor, la finalul conferinței de presa in care a anunțat ca are coronavirus. Jair Bolsonaro a minimalizat gravitatea pandemiei de Covid-19 in nenumarate randuri, deși...

- ​Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost depistat pozitiv pentru COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de el într-un mesaj televizat. „Toata lumea știa ca va ajunge la o parte considerabila a populației mai devreme sau mai târziu. Pentru mine a fost pozitiv", a spus Bolsonaro,…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a anuntat luni la postul CNN Brasil ca prezinta anumite simptome de COVID-19 si ca va fi supus unui test ale carui rezultate vor fi cunoscute marti, noteaza AFP.

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, trebuie sa poarte masca de protectie in public, conform unei decizii judecatoresti, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Un judecator brazilian i-a ordonat presedintelui Jair Bolsonaro sa poarte masca faciala in public, dupa ce controversatul presedinte a asistat…

- Un judecator i-a ordonat presedintelui brazilian Jair Bolsonaro sa poarte masca sanitara in public, in conditiile in care liderul populist de dreapta refuza sa respecte aceasta recomandare anti-coronavirus, relateaza Reuters.

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a participat duminica la un miting cu simpatizantii sai, sfidand inca o data normele sanitare si regulile de distantare sociala intr-un moment in care tara inregistreaza circa o jumatate de milion de cazuri de COVID-19, noteaza AFP.

