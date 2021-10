Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au pierdut deja batalia pentru inteligenta artificiala cu China, care se indreapta catre dominatie pe plan global datorita progreselor sale in ce priveste noile capabilitati cibernetice, afirma fostul director de software al Pentagonului, Nicolas Chaillan, intr-un interviu…

- Parlamentul European a cerut astazi interzicerea utilizarii de catre politie a tehnologiei de recunoastere faciala in locuri publice, dar si folosirea oricaror instrumente de inteligenta artificiala (AI) pentru a stabili profilul potentialilor infractori inainte ca o infractiune sa fie comisa.

- Pe data de 9 octombrie la 199 de ani de la primele schie ale lui Ludwig van Beethoven va avea loc la Telekom Forum din Bonn premiera mondial a Simfoniei a Xa finalizat cu ajutorul inteligenei artificiale (AI) i al unei echipe de experi internaionali. Evenimentul va putea fi urmrit prin livestream pe...

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a cerut suspendarea utilizarii anumitor sisteme de inteligenta artificiala precum dispozitivele de recunoastere faciala, pentru a fi pregatite masuri legislative in scopul protejarii drepturilor omului. „Tehnologiile de inteligenta artificiala pot avea efecte negative,…

- ”Tehnologiile inteligentei artificiale pot avea efecte negative, chiar catastrofale, daca sunt folosite fara sa se tina in mod suficient cont de modul in care afecteaza drepturile omului”, avertizeaza Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului Michelle Bachelet.

- ▪ Ultima simfonie a titanului muzicii simfonice, Ludwig van Beethoven, a fost completata aproape 200 de ani mai tarziu cu ajutorul ▪ Deutsche Telekom a sustinut proiectul in cadrul seriei de initiative menite sa aniverseze 250 de ani de la nasterea compozitorului german Inteligenta artificiala incepe…

- Informații utile despre modul in care inteligența artificiala va schimba fața omenirii, care sunt avantajele și cum va arata viitorul din perspectiva AI. Utilizarea inteligenței artificiale in cadrul afacerilor a crescut cu 270% pana in 2019, 79% dintre utilizatori considerand ca le eficientizeaza munca,…