- Dezvoltatorul imobiliar cu capital israelian Hagag Development Europe, controlat de omul de afaceri Yitzhak Hagag, pregateste renovarea si transformarea in apartamente a celebrului hotel Rex din Mamaia, pe care urmeaza sa il cumpere cu 13,3 milioane de euro de la familia lui Carmen Palade, fosta…

- Profit net de 20,12 miliarde de lei in primele 9 luni, fața de 7,16 miliarde in tot anul trecut. Cam așa ”joaca” marii producatori de energie din Romania in plina criza energetica regionala și globala. Ca local nu putem vorbi de criza energetica. Dimpotriva, putem vorbi de un ”an de aur”. Producatorii…

- Cemacon Cluj, producatorul local de materiale de construcții a avut pana acum, un an 2022 fast din punct de vedere financiar, insa și cheltuielile au crescut pentru brand-ul controlat de frații Paval de la Dedeman.

- Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), singurul producator de energie nucleara din Romania, companie controlata majoritar de Ministerul Energiei, a incheiat primele noua luni din 2022 cu un rezultat net de 1,94 miliarde lei, in crestere cu 202% fata de perioada similara a anului anterior. Fii…

- Life is Hard, o companie de IT din Florești a avut pana acum un 2022 infloritor din punct de vedere al rezultatelor financiare. Firma din Cluj pregatește o soluție software pentru piața de brokeraj.

- Dupa votul din Parlamentul olandez, care a recomandat Guvernului de la Haga sa nu accepte intrarea Romaniei in Schengen, europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat, ca Romania nu trebuie sa mai plece capul in fata acestor umilinte, mai ales ca avem in tara noastra 22.000 de firme olandeze care fac afaceri…