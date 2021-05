Un acord pentru a salva tratatul privind programul nuclear iranian este "posibil" in urmatoarele saptamani, inainte de alegerile programate in iunie in Iran, cu conditia ca Teheranul sa-l doreasca cu adevarat, a declarat joi un inalt responsabil american in ajunul reluarii negocierilor la Viena, noteaza AFP.



Responsabilul a confirmat, de asemenea, ca "discutii indirecte" sunt "in mod activ" in curs cu iranienii pentru a obtine "imediat" eliberarea prizonierilor americani detinuti in Iran, fara a dori insa sa spuna daca aceasta este o conditie prealabila la un acord in dosarul nuclear.

