Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a confirmat vineri ca oficialii americani și iranieni au discutat despre o posibila întrevedere a acestuia cu omologul sau iranian Hassan Rouhani, în contextul reuniunii Adunarii Generale a ONU, însa susține ca el este cel care a refuzat, relateza…

- Teheranul a atribuit Washingtonului responsabilitatea pentru esecul dialogului intre Iran si SUA in marja Adunarii Generale a Natiunilor Unite la New York, informeaza luni AFP. 'Responsabilitatea absentei dialogului la New York revine direct guvernului american', a declarat duminica…

- Presedintele iranian Hassan Rohani a declarat marti ca este dispus sa discute mici modificari, adaugiri sau amendamente ale acordului nuclear convenit in 2015 cu sase puteri occidentale, daca Statele Unite vor ridica sanctiunile impuse tarii sale.

- Opțiunile privind reducerea tensiunilor din regiunea Golfului Persic s-au redus și a venit momentul ca Iranul sa ajute la rezolvarea crizei, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Emmanuel Macron și Hassan Rouhani au avut o intrevedere…

- Prezenta fortelor straine in Golf sporeste "insecuritatea", a afirmat duminica presedintele iranian Hassan Rouhani dupa anuntul trimiterii unor trupe americane ca intariri in regiune, relateaza AFP. Intr-un discurs sustinut in deschiderea unei defilari militare la Teheran, Rouhani a anuntat…

- Iranul pare "sa avanseze treptat" spre o situație ce va permite inițierea de tratative cu Washingtonul, a declarat vineri Mark Esper, secretarul american al Apararii, la puțin timp dupa ce președintele SUA, Donald Trump, a semnalat ca este pregatit sa se întâlneasca cu omologul…

- Iranul va incepe vineri sa dezvolte centrifuge pentru a accelera imbogatirea uraniului, acesta fiind urmatorul pas catre reducerea angajamentelor asumate in acordul nuclear cu puterile occidentale, a declarat miercuri presedintele Hassan Rouhani, transmite Reuters.

- Iranul nu admite sa poarte convorbiri cu SUA pana cand Washingtonul nu va ridica toate sanctiunile pe care i le-a impus, a susținut marti presedintele Hassan Rouhani, la o zi dupa ce liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a spus ca ar putea avea o intalnire cu acesta. Intr-un discurs transmis marti…