- ■ un individ condamnat pentru ca a injunghiat in abdomen doi consateni din Dulcesti, a contestat pedeapsa dispusa Florin Constantin Cantea, de 33 de ani, din Dulcesti, condamnat la inchisoare dupa ce s-a luat la harta, apoi la bataie cu doi consateni, pe care i-a injunghiat, unuia provocindu-i leziuni…

- ■ in timp ce reprezentanti asociatiilor de parinti propun admiterea la liceu doar a copiilor cu media 5, conducerea ISJ sustine ca masura este discriminatorie ■ in judetul Neamt s-a intrat la liceu si cu media 3,5 ■ In timp ce reprezentantii Federatiei Asociatiilor de Parinti considera ca e timpul unei…

- ■ arestati intr-un dosar de trafic de droguri, Gabriel si Elena Mantea au cerut judecatorilor inlocuirea catuselor cu o masura preventiva mai blinda ■ judecatorii i-au pastrat dupa gratii ■ in cauza mai sint si alti arestati ■ sotii Mantu au antecedente in acelasi domeniu ■ Sotii Mantu, Elena Marsilia…

- Pedepse agravante pentru trei tineri din Marașești, judecați pentru o talharie comisa in urma cu un an, scopul acestora fiind la acea data de a face rost de substanțe psihoactive. Ideea comiterii faptei a venit de la un tanar de 19 ani, cu un bogat cazier, care i-a convins pe ceilalți doi inculpați…

- ■ sapte inculpati, intre care si o femeie, au fost arestati preventiv ■ pentru probarea dealerilor au avut loc 16 perchezitii in patru judete ■ la audieri au ajuns 30 de persoane ■ printre arestati sint inculpati cu antecedente in domeniul stupefiantelor ■ Actiunea procurorilor DIICOT Neamt de pe 21…

- ■ nedoritul incident s-a petrecut la combinatul siderurgic Arcelor Mittal Steel, un muncitor fiind strivit de o teava Un grav accident de munca, care s-a petrecut spre finalul saptaminii trecute pe platforma industriala a combinatului Arcelor Mittal Steel, dar la un angajator, o firma din Iasi, care…

- ■ alegerea unui furnizor in regim concurential trebuie sa aiba loc pina la final de iunie ■ cine ramine cu tariful universal, va avea de achitat facturi mai mari ■ Nemtenii care nu si-au ales un furnizor de energie electrica si nu au incheiat un contract in regim concurential mai au timp sa faca acest…

- ■ informarea de instabilitate atmosferica expira azi, la ora 21:00 ■ totusi, nu scapam de precipitatii nici saptamina viitoare ■ valorile termice diurne vor oscila intre 14 si 22 grade ■ Cea de-a doua jumatate a lunii mai nu aduce timp bun si foarte aproape de vara calendaristica meteorologii anunta…