Nu trebuie să uităm de restricții de Anul Nou! Avertismentul Jandarmeriei Jandarmeria Romana avertizeaza ca nu trebuie sa uitam de regulile sanitare de protecție nici in noaptea dintre ani. Oamenii legii nu vor ezita sa aplice amenzi de Revelion. „In fiecare an, in perioada sarbatorilor intensificam numarul de forțe. Nici acest an nu face excepție. Pe langa pericolele din fiecare an in aceasta perioada, avem și context pandemic, avem in continuare restricții. Nu ne relaxam și sfatuim și cetațenii sa nu se relaxeze prea mult, pentru ca e importanta sanatatea”, a declarat la Digi24 Alexandru Iacob, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei București. De reamintit faptul ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

