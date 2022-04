Nu se mai pot închiria case prin Airbnb în Rusia și Belarus. Toate rezervările au fost anulate Compania de inchirieri de locuinte Airbnb a anuntat ca isi suspenda operatiunile din Rusia si Belarus, potrivit Reuters. „Clientii de peste tot din lume nu vor mai putea sa faca noi rezervari pentru sederi sau experiente in Rusia sau Belarus”, a precizat compania americana intr-un comunicat. „Clientii localizati in Rusia sau Belarus nu vor mai putea face noi rezervari prin Airbnb”, a adaugat grupul. Rezervarile de dupa 4 aprilie pe Airbnb pentru Rusia și Belarus au fost anulate Directorul executiv al Airbnb, Brian Chesky, a anuntat inca de la 4 martie pe Twitter aceasta intentie de suspendare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Compania de inchirieri de locuinte Airbnb a anuntat luni seara ca isi suspenda operatiunile din Rusia si Belarus, scrie Reuters. Compania este forțara, de fapt, sa ia o astfel de masura, pentru ca nu mai poate procesa tranzactii cu institutii financiare din Rusia si Belarus din cauza sanctiunilor occidentale.

