Nu scăpăm de vremea rea nici în weekend! Ce au anunțat meteorologii ANM Vremea continua sa faca prapad in unele zone din Romania. Nici in acest weekend nu vom scapa de ploile torențiale ce vor duce la acumularea unor cantitați insemnate de apa. Ce au anunțat meteorologii ANM. ANM a emis noi avertizari meteorologice cu privire la vremea rea din weekend-ul 20 – 21 iunie 2020. Sunt in vigoare atat un cod galben, valabil intr-un interval mai lung in toata țara, cat și doua coduri valabile in anumite regiuni, pana sambata, 20 iunie. Cod galben ANM pentru toata țara Meteorologii ANM au emis un cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii, valabil incepand de maine,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

