Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a fost pus sub acuzare de catre o instanța judiciara din New York, respectiv de catre marele juriu din Manhattan. Decizia reprezinta o premiera in cazul unui fost președinte al SUA. Și vine in contextul in care Trump vrea sa candideze pentru un nou…

- Victor Pițurca a fost audiat doua ore la DIICOT Craiova intr-un dosar in care se cerceteaza cum a fost cumparata terenul fostei baze sportive „Extensiv”. Fostul selecționer al naționalei de fotbal a Romaniei a fost chemat in calitate de martor. La fel și fiica lui, Claudia. Victor Pițurca, doua ore,…

- La doua zile de la declaratia Maiei Sandu privind o posibila lovitura de stat pregatita de Rusia in Republioca Moldova, presedintele Kluas Iohannis a reactionat. Seful statului roman a afirmat a transmis ca Republica Moldova nu este singura in fața acestor provocari. Maia Sandu a declarat, luni, ca,…

- Declarațiile Chișinaului despre „planul Rusiei de a destabiliza situația in Moldova” sunt nefondate, a declarat marți purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de externe, Maria Zaharova. Este prima reacție a Moscovei dupa ce atat Ucraina, cat și Republica Moldova au vorbit despre intenția Rusiei de…

- Ion Țiriac a reacționat dupa ce in presa au aparut informații ca ar fi colaborat cu securitatea comunista. Fostul jucator de tenis a recunoscut ca dupa ce se intoarcea de la competițiile din strainatate era „luat la intrebari” de organele statului, dar spune ca declarațiile lui nu erau despre anumite…