Nu rata! „Adoptă un Țăran” Oameni fain, iubitori de autohton, tradiție și gust bun, va anunțam cu entuziasm și recunoștința pentru toți acești ani in care v-ați deschis catre noi, ca Asociația „Adopta un Țaran” iși reia activitatea. Un pic altfel, cu alte haine (mai de sarbatoare), insa cu aceleași zambete și doruri. Primul evenimen care anunța reintrarea noastra in firescul lucrurilor este (știm ca va era dor) un Mai Neaoș, adica un targ cugospodari sprintei și meșteri sadea! Am invitat zeci de producatori locali și naționali care sa va incante poftele cu produse autohtone și 100% curate. Va reamintim ca verificam gospodarii… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni s-au adunat ieri in centrul capitalei cehe, Praga, la o noua manifestație impotriva guvernului liberal condus de premierul Petr Fiala, relateaza agențiile DPA și France-Presse, informeaza Rador.Manifestanții, care au marșaluit pana la sediul guvernului, au cerut sprijin economic, care…

- Paza de Coasta a Italiei a anuntat luni ca deruleaza doua operatiuni majore de salvare de pe ambarcatiuni cu emigranti care plutesc in deriva in apele din dreptul coastelor Siciliei, informeaza BBC, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Tesla a redus din nou preturile automobilelor sale in Statele Unite, cu 2% pana aproape de 6%, a aratat joi site-ul sau web, in timp ce compania extinde o reducere a preturilor vehiculelor sale electrice despre care analistii avertizeaza ca i-ar putea afecta profitabilitatea, transmite CNBC. Practic,…

- Zeci de mii de locuitori din California au ramas fara curent electric si se afla in situatia de a fi evacuati, miercuri, dupa ce o furtuna insotita de vant, ploaie si zapada risca sa cauzeze mai multe inundatii in acest stat, relateaza Reuters.Furtuna ar putea aduce averse pe parcursul zilei in anumite…

- Casa-mama a retelelor de socializare Facebook si Instagram, Meta, urmeaza sa desfiinteze inca 10.000 de posturi, dupa un prim val de 11.000 de concedieri la inceputul lui noiembrie, anunta marti CEO-ul grupului, Mark Zuckerberg, relateaza AFP, potrivit news.ro.Gigantul cu sediul la Menlo Park, in…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a vorbit, duminica seara, la Prima News, despre rotativa care va avea loc in luna mai, atunci cand un premier PSD, cel mai probabil marcel Ciolacu, ii va lua locul lui Nicolae Ciuca."Istoria ne obliga sa respectam ce semnam. Rotativa va fi respectata, noi preluam…

- PSD și PNL sunt impreuna la guvernare, dar in teritoriu batalia este la fel de dura ca intotdeauna. La Braila, in fieful lui Mihai Tudose, au loc scurgeri importante dinspre PSD catre PNL. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ion Tiriac a socat milioane de oameni! Miscarea incredibila a magnatului dupa dezastrul care a indoliat toata omenirea. Vezi AICI dezvaluiri de ultima ora despre unul dintre cei mai bogati romani... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…