Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat, intr-un interviu difuzat duminica seara, ca pandemia de COVID-19 s-a "terminat" in Statele Unite, scrie AFP. "Pandemia s-a terminat, mai avem o problema cu COVID-19, mai avem multa munca in acest dosar, dar pandemia s-a incheiat", a declarat liderul de la…

- Speranța de viața a americanilor s-a redus cu aproape un an in 2021, dupa ce a pierdut deja un an și jumatate in 2020, in special din cauza pandemiei Covid-19, au anunțat miercuri, autoritațile sanitare americane. Anul trecut spereanța de viața a fost de 76,1 ani, potrivit cifrelor provizorii ale Centrelor…

- A treia iarna a pandemiei de coronavirus se intrevede la orizont in emisfera nordica, iar oamenii de stiinta avertizeaza atat guvernele slabite, cat si populatia sa se pregateasca pentru mai multe valuri de COVID-19, relateaza luni Reuters.

- Președintele american Joe Biden va participa luni la doua intalniri virtuale, el continuand sa-și desfașoare activitatea de la Casa Alba pentru a arata ca nu este afectat de Covid-19, relateaza The New York Times. De altfel, luni, medicul personal al Casei Albe, Dr. Kevin C. OConnor, a anunțat ca simptomele…

- Revine MASCA obligatorie? OMS avertizeaza ca virusul Covid-19 „circula liber” și ca pandemia nu s-a terminat Revine MASCA obligatorie? OMS avertizeaza ca virusul Covid-19 „circula liber” și ca pandemia nu s-a terminat Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca virusul Covid-19 „circula liber” și…