Stiri pe aceeasi tema

- Deutsche Bank a declarat ca nu se retrage complet din Rusia, starnind furia investitorilor și contrastand cu bancile de pe Wall Street care au rupt legaturile cu aceasta țara din cauza invaziei Ucrainei, scrie Reuters.

- Grupul bancar Deutsche Bank a anuntat ca nu se va retrage complet din Rusia, ceea ce a declansat critici in randul investitorilor deoarece decizia celei mai mari banci germane contrasteaza cu deciziile bancilor americane care au redus legaturile cu Rusia din cauza invadarii Ucrainei, transmite Reuters.…

- Reuniți la Versaille, liderii europeni ar fi decis ca Ucraina sa poata incepe procedurile de aderare la Uniunea Europeana, a transmis vineri dimineața Gitanas Nauseda, președintele Lituaniei. „Noapte istorica la Versaille. Dupa cinci ore de discuții aprinse, liderii UE au spus „da” eurointegrarii Ucrainei.…

- Opozantul rus intemnițat Alexei Navalii le-a cerut, miercuri, concetațenilor sai și celor din Belarus sa treaca peste interdicția autoritaților și sa manifeste in fieare zi in Rusia contra invaziei Ucrainei. Sa nu devenim o națiune a celor fara voce, infricoșați, care pare sa nu vada razboiul agresiv…

- Vladimir Putin se confrunta cu acuzații de geneocid, un prim termen in dosarul internațional deschis pe adresa sa fiind la inceputul saptamanii viitoare. Curtea Internaționala de Justiție va organiza audieri publice in cazul privind acuzațiile de genocid, conform Convenției privind prevenirea și pedepsirea…

- Papa Francisc a mers vineri la ambasada Rusiei la Sfantul Scaun și i-a transmis ambasadorului Moscovei ingrijorarea cu privire la invadarea Ucrainei de catre Rusia, a spus Vaticanul. Potrivit Reuters, este pentru prima data cand un papa merge la o ambasada in timpul unui conflict. Suveranul Pontif a…

- Rusia a invadat in aceasta dimineața Ucraina, țara in care a fost declarata stare de razboi. Mai multe orașe din Ucraina au fost afectate de rachetele trimise in aceasta dimineața de Rusia. Prima acțiune a avut loc in Donbas, in estul Ucrainei. Potrivit Reuters, cel puțin 5 explozii s-au auzit la…

- SUA considera ca amenințarea militara rusa la adresa Ucrainei este in creștere. Cele mai recente informații americane indica faptul ca Rusia continua sa construiasca forțe in jurul Ucrainei in pregatirea pentru o posibila acțiune militara in aceasta saptamana, dupa cum a declarat pentru CNN un inalt…