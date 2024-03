Harkov: Atac masiv al Armatei ruse

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone impotriva orașului Odesa peste noapte, pe 11 martie, provocand daune infrastructurii și caselor, a informat Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei. Unitațile de aparare aeriana au lucrat timp de o ora și jumatate, respingand valuri de drone Shahed…

- Rusia a lansat luni dimineata un atac masiv cu rachete pe teritoriul Ucrainei, lovind cladiri rezidentiale si industriale si ranind mai multe persoane, au declarat oficiali ucraineni, relateaza Reuters citat de Agerpres.roToata Ucraina s a aflat sub alerta de raid aerian incepand cu ora locala 06:00…

- Rusia piratat camerele de supraveghere ale unor cladiri rezidențiale din Kiev pentru a coordona atacul masiv cu rachete lansat saptamana trecuta asupra capitalei ucrainene, a declarat serviciul de securitate al Ucrainei.

- Cel mai mare producator rus de diamante va fi sancționat de Uniunea Europeana . Oficialii de la Bruxelles au anunțat ca grupul Alrosa alaturi de directorul general vor fi sancționați in conformitate cu pachetul de masuri adoptat in decembrie in urma razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. …

- Atacul masiv cu rachete asupra Ucrainei de marți, 2 ianuarie, a costat Rusia aproximativ 620 de milioane de dolari, potrivit calculelor revistei Forbes, bazate pe date ale Forțelor Aeriene ucrainene.

- Rusia a atras vineri critici dure in Consiliul de Securitate al ONU pentru lansarea unor atacuri masive cu rachete și drone impotriva Ucrainei, dupa ce Kievul și susținatorii sai au cerut o reuniune urgenta a organismului, transmite Reuters. Vineri, loviturile rusești pe teritoriul Ucrainei au ucis…

- Regatul Unit a anuntat vineri ca va oferi Ucrainei circa 200 de rachete antiaeriene ASRAAM, dupa atacul masiv cu rachete si drone efectuat de Rusia in cursul diminetii asupra unor tinte in diferite zone ale teritoriului ucrainean.

- Ucraina a fost din nou ținta unui atac nocturn intens desfașurat de Rusia, care a utilizat 35 de drone de fabricație iraniana Shahed, potrivit unui anunț oficial facut joi de forțele aeriene ucrainene. Atacurile au avut loc „in valuri” in cursul nopții și au avut ca puncte de origine locații precum…