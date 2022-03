Nu mai vrea să returneze împrumuturile, invocând că nu-i sănătos la cap. Judecătorii i-au dat dreptate Un iesean a cerut anularea contractelor de credit pe care le incheiase dintr-un motiv mai putin obisnuit: propria stare de sanatate mintala. El a invocat faptul ca schizofrenia paranoida de care sufera nu ii permite sa inteleaga natura contractelor incheiate, obligatiile asumate si nici macar valoarea monetara a imprumuturilor. A adus ca argument cele 8 internari la Institutul de Psihiatrie „Socola". Intre 5 mai si 4 iunie 2019, I.V. incheiase cu T.A.D. un numar de 6 contracte de imprumut, in suma totala de aproximativ 75.000 de lei. Contractele fusesera incheiate la un cabinet notarial, banii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Norocul femeii a fost ca un copil s-a asezat in genunchi in fata tatalui care s-a napustit asupra lui u atunci, mama a reusit sa fuga sarind pe geam. O ieseanca a fugit in picioarele goale pana la politie, pentru a cere ajutor impotriva sotului violent. Desi acesta incalcase ordinul de protectie emis…

- Institutul de Psihiatrie „Socola" este pregatit sa reinnoiasca contractul de asigurare a pazei la sediul principal din Bucium si organizeaza o licitatie publica in acest sens. Institutul de Psihiatrie „Socola" este pregatit sa reinnoiasca contractul de asigurare a pazei la sediul principal din Bucium…

- La peste 60 de ani, un satean din Manjesti va face cunostinta cu penitenciarul. Acesta a fost condamnat de Tribunal dupa ce si-a ucis cu numeroase lovituri de cutit, chiar un prieten din copilarie. Crima a fost savarsita ca urmare a unui conflict spontan pornit de la o sticla de vin. Gavril Agape si…

- Medicii cred ca barbatul de 42 de ani a traversat un moment de "delirium tremens", din cauza sevrajului alcoolic. Practic, are loc "o comasare de halucinatii terifiante sau cosmaruri". Un barbat de 42 de ani din localitatea Dumbravita, comuna Ruginoasa, si-a decapitat cu toporul ieri-noapte mama, pensionara…

- Ahmed Sami El Bourkadi este, in continuare, principalul suspect al crimei duble de la Iași. Pe atunci, o tanara studenta la Medicina, dar și partenerul ei de viața de origine marocana, au fost uciși cu sange rece și gasiți morți, ulterior, de catre oamenii legii, in vila in care locuiau cu chirie. Recent,…

- Marocanul Ahmed Sami El Bourkadi va ieși din arest, insa nu scapa in totalitate de urmarirea penala. Autoritațile il vor duce la Institutul de Psihiatrie „Socola”, acolo unde va fi suspus unei expertize medico-legala psihiatrica. Presupusul criminal va fi eliberat Anchetatorii ieșeni au decis ca studentul…

- Un barbat din județul Iași, a ajuns in noaptea dintre ani, la Institutul de Psihiatrie „Socola”, dupa ce a suferit un traumatism cranio-facial destul de grav. Incidentul s-a petrecut, vineri, in timp ce barbatul iși fugarea soția cu toporul. Un barbat de 40 de ani din Ciurea, județul Iași, a ajuns la…

- Un pieton nervos a batut doi politisti care au incercat sa-l legitimeze. Barbatul a putut fi imobilizat doar dupa ce in sprijinul oamenilor legii au mai sarit un trecator si o politista aflata intamplator la fata locului. Acum, Petrica Birsan da explicatii in fata judecatorilor. La sfarsitul lunii noiembrie…