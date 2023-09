Nu mai pune aspirină în must pentru a nu mai fermenta! Ingredientul natural care îi păstrează gustul dulce Printre bauturile acestei perioade se numara și mustul. Dar, mulți fac greșeala de a pune banala aspirina in el pentru a nu fermenta mai repede. Conform unor specialiști in domeniu, nu ar mai trebuie sa folosim aspirina, ci ingredientul natural care ii pastreaza gustul dulce. Citește și vezi despre ce este vorba. Bautura de sezon […] The post Nu mai pune aspirina in must pentru a nu mai fermenta! Ingredientul natural care ii pastreaza gustul dulce appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

