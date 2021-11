Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Sindicatul Europol amenința cu proteste care incep din 1 decembrie, chiar de Ziua Nationala a Romaniei. Aceștia spun intr-un comunicat ca pensiile militare nu au fost indexate nici macar cu inflația, iar din 2007 polițiștii nu au avut parte de mariri ale salariilor. „Nu mai acceptam sa…

- - Un numar de 992 de sanctiuni contraventionale in suma de peste 175.000 lei au fost aplicate de politistii rutieri in numai o saptamana in cadrul unei actiuni pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Peste 600 de sancțiuni contravenționale aplicate, 2 infracțiuni constatate, 38 de permise de conducere reținute și 15 certificate de inmatriculare retrase sunt cateva dintre rezultatele obținute de polițiștii de la rutiera, in urma unei acțiuni cu efective marite. Polițiștii de la rutiera și ordine…

- Un politist din Turda a tras mai multe focuri de arma pentru a opri un autoturism al carui sofer nu se conformase semnalului agentilor, fiind urmarit in trafic de doua echipaje de Politie intrucat existau suspiciuni ca tanarul aflat la volan nu are permis de conducere. Unul dintre ceilalti patru…

- In cursul zilei de ieri, 29 septembrie 2021, cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, organizata la Teiuș, au fost legitimate 21 de persoane, au fost verificate 13 societați comerciale și au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, din care 10 pentru nerespectarea regulilor de protecție…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii Sectiei 4 Rurala Medgidia au fost sesizati de catre o femeie, prin apel 112, cu privire la faptul ca ar fi gasit un nou-nascut in curtea locuintei sale din comuna Castelu.,,La fața locului, polițiștii au identificat…

- Politistii de frontiera din Giurgiu au descoperit, in portbagajul unei mașini care ieșea din țara, suma de 483.740 lire sterline, bani pe care un cetatean turc intentiona sa ii scoata din Romania, fara sa respecte normele legale de declarare de sumei. Cetațeanul turc a fost depistat luni la…