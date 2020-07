Stiri pe aceeasi tema

- "Eu n-am avut o relație foarte buna cu Marian Vanghelie, de-a lungul vremii. Mie imi place de el ca spune lucrurilor pe nume și a avut o expresie: mișcare browniana in politica. Mai este o expresie pe aici pe unde sunt eu: bahaus, adica agitație foarte mare, toți se cearta cu toți. Ar fi fost…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, susține ca a ajuns la vorba lui Marian Vanghelie și arata ca in acest moment este o mișcare browniana in interiorul PSD.Citește și: Guvernul a schimbat legea pensiilor: scade cu 13 ani varsta standard de pensionare pentru anumite categorii de angajați și…

- Guvernul a stabilit un nou set de masuri de relaxare #pandemie Premierul Ludovic Orban. Foto: gov.ro Guvernul a decis prelungirea starii de alerta cu înca 30 de zile, dar a stabilit și un nou set de masuri de relaxare. Se deschid gradinițele, magazinele din mall-uri și se reia activitatea…

- Se pregatește cea mai mare alianța de stanga. Potrivit surselor Realitatea Plus, președinții PSD, PRO Romania, ALDE, PSDI și UNPR au in plan unirea forțelor și repoziționarea pe scena politica din Romania, cu scopul caștigarii alegerilor și preluarea puterii. Consensul politic intre Marcel Ciolacu,…

- Se pregatește cea mai mare alinața de stanga. Potrivit surselor Realitatea, președinții PSD, PRO Romania, ALDE, PSDI și UNPR au in plan unirea forțelor și repoziționarea pe scena politica din Romania, cu scopul caștigarii alegerilor și preluarea puterii.Citește și: SONDAJ CURS - PNL si PSD,…

- Sorin Grindeanu, fostul premier numit de Liviu Dragnea, susține ca ramane un om cu valori profunde de stanga. In consecința, va susține și se va implica intr-un proiect serios, corect și bazat pe necesitațile reale ale societații romanești. Fostul premier Sorin Grindeanu a facut marți declarații foarte…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca „sunt anumiți colegi de partid care nu ințeleg jocul pe care Iohannis și PNL” il fac asupra PSD, prin atacurile unor social-democrați la adresa acestuia. Ciolacu a adaugat ca este normal sa existe tensiuni in partid atunci cand se apropie…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, vineri seara, la Realitatea Plus, ca in mod real, in Romania, puterea este deținuta de PSD care joaca un rol extrem de abil pentru a recupera distanța fața de PNL.„In mod real puterea este la PSD, care face in momentul de fața un joc perfid. Chiar…