Stiri pe aceeasi tema

- Denis Alibec nu va juca in Farul - CFR Cluj din cauza unei accidentari suferite in meciul cu FCSB.Denis Alibec, golgheterul ”marinarilor” nu va juca in partida programata sambata, de la ora 20:30, pentru ca are o leziune fibrilara și nu a putut fi recuperat.Gheorghe Hagi s-a consultat cu medicul și…

- Dan Petrescu a fost extrem de nervos dupa CFR Cluj – Sepsi. Antrenorul lui CFR Cluj a acuzat ca echipa lui a avut trei penalty-uri neacordate. Dan Petrescu a punctat ca jucatorii sai, Birligea si Deac, au iesit accidentati. La interviul de dupa meci Dan Petrescu a refuzat sa vorbeasca despre meciul…

- Basarab Panduru și Constantin Zotta au comentat discursul lui Andrei Burca, fundașul central de la CFR Cluj, de la finalul meciului cu FCSB 1-1. Stoperul campioanei l-a criticat pe coechipierul Yeboah, care a ratat o mare ocazie pe finalul meciului. Atacantul a tras tare din unghi, iar Tarnovanu a intervenit…

- Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a avut un discurs vehement la finalul partidei caștigate cu 4-0 impotriva lui ”U” Cluj.La finalul partidei, tehnicianul lui CFR, a aratat 4 degete spre fanii echipei sale, aluzie la scorul inregistrat pe tabela. Intrebat despre gestul sau de la finalul…

- Ultimele doua infrangeri din SuperLiga, 0-1 cu FCSB și 0-2 cu CSU Craiova, au starnit reacția lui Dan Petrescu. Luni, tehnicianul și-a anunțat elevii ca vor intra intr-un cantonament prelungit. ...

- Octavian Popescu (20 de ani) a primit cartonașul galben din partea „centralului” Sebastian Colțescu in finalul meciului dintre CFR Cluj și FCSB, scor 0-1, și va rata urmatorul meci al „roș-albaștrilor”, cu FC Voluntari. GSP a aflat motivul pentru care extrema bucureștenilor a primit avertismentul. Inlocuit…

- Atacantul kosovar Ermal Krasniqi (24 ani) a confirmat cu Farul prestațiile din cantonamentul de la Oliva Nova, unde a marcat și la prima sa apariție in echipa celor de la CFR, in succesul cu selecționata jucatorilor spanioli fara contract (3-0). I-a luat astfel fața celuilalt nou-sosit din ofensiva,…

- Farul Constanta a pierdut sefia clasamentului in Superliga, dupa ce a fost invinsa, pe teren propriu, scor 0-3, de campioana CFR Cluj. Partida de luni seara, de la Ovidiu, a fost ultima din etapa 22. Ardelenii au deschis scorul in repriza secunda, prin Krasniqi, care l-a invins pe Aioani cu o reluare…