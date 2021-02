Nu există căi ferate închise – CFR SA Sambata dimineata nu existau sectii de cale ferata inchise dar se circula in conditii de iarna pe intreaga retea, potrivit Agerpres . Traficul feroviar este adaptat la conditiile meteo nefavorabile, fiind inregistrate temperaturi negative in majoritatea judetelor, precizeaza operatorul feroviar national. “In aceste zile sunt necesare verificari suplimentare atat la linii, la macazuri, dar si la materialul rulant pus in circulatie”, se mentioneaza in comunicatul CFR SA. Potrivit sursei citate, personalul companiei din cadrul comandamentelor este in permanenta legatura cu operatorii de transport,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

