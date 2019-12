Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 13 persoane au murit miercuri in urma taifunului Phanfone, care a lovit centrul statului Filipine, au informat oficiali din cadrul forțelor de intervenție din aceasta țara, citați de site-ul agenției de presa Reuters, potrivit Mediafax.Taifunul Phanfone a lovit Filipine marți seara…

- Ministrul italian al Educației, Lorenzo Fioramonti a anunțat miercuri seara ca și-a inaintat demisia dupa ce Guvernul din care face parte nu a alocat sumele solicitate de acesta pentru imbunatațirea condițiilor din școlile și universitațile italiene, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Demisia…

- Rezultatele PISA, care au aratat ca 44 la suta dintre elevi nu ințeleg ce citesc, au plasat Romania pe un loc rușinos, țara noastra clasandu-se pe locul 47 din 79 de țari. Acest lucru a starnit numeroase reacții, iar un fost ministru al Educației a facut public un mesaj neașteptat.

- Ministrul maltez al turismului, Konrad Mizzi, a demisionat marti in urma scandalului in crestere legat de asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia in 2017, dar a negat orice implicare in cazul care a zguduit Malta, in timp ce ministrul economiei, Christian Cardona, s-a autosuspendat din executiv…

- Italia este pe cale sa devina prima țara din lume in care studiul schimbarii climatice este obligatoriu in școli, potrivit anunțului facut de ministrul Educației, scrie Telegraph, citat de Hotnews. Sub o noua lege, toate școlile de stat vor trebui sa aloce in jur de o ora pe saptamana pentru sustenabilitate…

- Ambasadorul Turciei a fost convocat joi dupa-amiaza la Ministerul italian de Externe pentru a i se transmite o nota de protest fata de incursiunea militara turca in nordul Siriei, informeaza site-ul agentiei Reuters, anunța MEDIAFAX.Ministrul italian de Externe, Luigi Di Maio, a declarat ca…

- Ministrul italian al Apararii, Lorenzo Guerini, a declarat miercuri ca guvernul de la Roma intentioneaza sa confirme programul de investitii in avioane de lupta F-35, relateaza Reuters. "Innoirea flotei noastre aeriene este o necesitate care nu poate fi amanata", a declarat Guerini, membru…