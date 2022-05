Stiri pe aceeasi tema

- A trecut aproape un an de zile de la nunta Cleopatrei Stratan cu Edward Sanda. Cei doi amorezi sunt mai indragostiți ca niciodata, iar relația pe care o are Pavel Stratan cu ginerele sau este una ideala. Artistul a povestit, in exclusivitate pentru Revista Ego, la ce teste l-a supus socrul sau. Cum…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, susține ca in capitala tariful pentru calatoriile cu transportul public e cel mai ieftin decat in orice oraș din țara, iar la abonamente majorarea va fi de maxim 70 de bani. „6 lei este nu pentru clientul fidel a Regiei Transport Electric și Parcului Urban de Autobuze,…

- Intr-un interviu pentru L’Est Republicain, Jean-Michel Macron spune ca fiul sau, Emmanuel Macron, ”are mult curaj” și ca francezii ” ”sunt foarte nerecunoscatori, dar asta nu este nimic nou”, transmite BFMTV. Se spune ca Jean-Michel Macron, tatal președintelui Republicii, este mai distant de fiul sau,…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost recent in vacanța in Franța, insa susțin ca „orașul iubirii” i-a dezamagit. Invitați la emisiunea lui Catalin Maruța, cei doi au povestit experiențele prin care au trecut in aceasta escapada. Tinerii proaspat casatoriți au plecat in Paris, revanșandu-se pentru…

- Fortele ruse au atacat un aerodrom militar din Vasilkov si un centru informatic ucrainean al serviciilor secrete din Brovari, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, generalul-maior Igor Konasenkov, relateaza agentia de presa de stat rusa, TASS. ”Armele cu raza lunga…

- Cum s-a schimbat de-a lungul ultimilor 10 ani Cleopatra Stratan. Acum este o femeie in toata regula. FOTO Cleopatra Stratan este fiica celebrului cantareț Pavel Stratan și s-a facut remarcata inca de la varsta de trei ani, cand a scos primul ei albul. Cum s-a schimbat de-a lungul ultimilor 10 ani Cleopatra…

- Papa Francisc considera acest razboi ”nerezonabil” și ”demonic” și face apel la rugaciune și post ca riposta la puterea armelor, transmite, joi, Vatican News ”Acum se numara deja primele victime”. (…) Sunt victime nevinovate, lipsite de aparare, care ar fi vrut sa traiasca in pace cu ceilalți, cu toata…

- Sepsi Sfantu Gheorghe – CS Universitatea Craiova si FC Voluntari – FC Arges sunt meciurile din semfinalele Cupei Romaniei 2022. Cele doua semifinale s-au stabilit, joi, dupa tragerea la sorti care a avut loc la Casa Fotbalului. Semifinalele Cupei Romaniei se joaca in sistem tur-retur, prima echipa extrasa…