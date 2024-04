Azi noapte, trei drone au fost observate in zona Aeroportului Internațional „Mihail Kogalniceanu”, de la Baza 57 Transport Aerian. Deocamdata nu se cunoaște nici proveniența lor și nici nu se știe ce cautau in zona. In jurul orei 22,30, personalul de paza al Bazei 57 Transport Aerian Mihail Kogalniceanu a raportat prezenta in aer, in […] The post Trei drone neidentificate au survolat Baza 57 „Mihail Kogalniceanu” appeared first on Puterea.ro .