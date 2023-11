Stiri pe aceeasi tema

- Novo Nordisk a anuntat joi o investitie de 2,3 miliarde de dolari pentru a creste productia de medicamente pentru slabire si diabet, extrem de populare, la o fabrica din Chartres, Franta, in timp ce se grabeste pentru a satisface cererea in crestere, transmite Reuters.Investitia va creste semnificativ…

- Guvernul olandez a alocat o suma suplimentara de 2 miliarde de euro ca ajutor militar pentru Ucraina in 2024, ministrul apararii, Kajsa Ollongren, prezentand acest lucru ca fiind un semn al sprijinului de neclintit pentru razboiul Kievului impotriva Rusiei, scrie vineri Reuters, informeaza AGERPRES…

- Europa inregistreaza o creștere a „terorismului islamist” și toate statele sunt amenințate, a declarat marți președintele francez Emmanuel Macron, in timpul unei vizite in Albania. Declarația acestuia vine dupa ce un profesor a fost ucis in Franța și doi suedezi au fost atacați mortal in Belgia, transmite…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat luni seara, in Albania, ca Belgia a fost lovita din nou de "un atac terorist islamist", dupa ce un atacator inarmat a ucis doua persoane la Bruxelles. "Europa este zguduita", a spus Macron, potrivit Rador, Radio Romania.Ministrul suedez al justitiei,…

- Republica Ceha si Polonia au convenit actiuni coordonate pentru a introduce controale de-a lungul frontierelor lor cu Slovacia, scopul fiind de a limita fluxul de migratie ilegala si activitatea traficantilor, au anuntat marti cele doua tari, relateaza News.ro . Controalele intensificate vor incepe…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti ca Guvernul va creste masiv amenzile, va confisca pe scara larga bunurile provenite din evaziune si va impozita cu 70% tot ce inseamna avere ilicita, informeaza AGERPRES . „Cu totii vrem un sistem de sanatate puternic si accesibil tuturor. Cu totii vrem un sistem…

- Investigatia Comisiei Europene, care nutreste temeri ca vehiculele electrice chineze ar fi beneficiat de subventii de stat, va avea un impact negativ asupra legaturilor economice si comerciale, a avertizat joi Ministerul Comertului de la Beijing, transmite Reuters. Investigatia anuntata miercuri de…

- Ca raspuns la restrictiile impuse exporturilor sale de cereale, autoritatile de la Kiev au avertizat ca ar putea demara o procedura de arbitraj international. Polonia a anuntat deja ca va continua sa blocheze importurile de cereale din Ucraina, chiar daca Bruxelles-ul va ridica interdictiile, transmite…