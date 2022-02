Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic spune ca a incercat sa nu se uite la finala Australian Open, castigata de Rafael Nadal. Sarbul a castigat fara emotii primul sau meci oficial al sezonului 2022, dupa o luna de la expulzarea de la Melbourne , impunandu-se in fata italianului Lorenzo Musetti (6-3,6-3), luni, in primul tur…

- Rafael Nadal a devenit cel mai titrat tenismen din istorie Rafael Nadal a devenit cel mai de succes om din istoria tenisului prin caștigarea Australian Open și al 21-lea titlu de Grand Slam. El l-a infruntat pe Daniil Medvedev intr-un meci „maraton” de 5 ore și 24 de minute. Al doilea cel mai lung meci…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, numarul 2 mondial, va fi adversarul lui Rafael Nadal in finala turneului Australian Open, dupa ce l-a invins, vineri, la Melbourne, pe grecul Stefanos Tsitsipas (4 ATP), cu 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, 6-1, in a doua semifinala a competitiei. Rusul a obtinut victoria dupa doua…

- Daniil Medvedev (principalul favorit dupa expulzarea lui Novak Djokovic) s-a calificat vineri în finala de la Australian Open, rusul trecând în patru seturi de Stefanos Tsitsipas (favorit patru). Pentru câștigarea trofeului de la Melbourne, Medvedev se va duela cu Rafael Nadal…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 5 mondial, s-a calificat, vineri, la Melbourne, pentru a sasea oara in finala turneului Australian Open. Ibericul l-a invins clar in penultimul act pe italianul Matteo Berrettini (7 ATP), cu 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Nadal (35 ani), campion la Melbourne in 2009 si…

- Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP), principalul favorit la caștigarea Australian Open dupa expulzarea lui Novak Djokovic, s-a calificat astazi in turul III la Melbourne, dupa un meci intens caștigat in fața favoritului publicului, australianul Nick Kyrgios. Rusul s-a impus la capatul a trei ore de joc,…

- Novak Djokovic a aterizat in zorii zilei de luni la Dubai, dupa ce a fost expulzat din Australia, in urma anularii vizei sale de catre autoritatile din aceasta tara, a constatat un ziarist AFP, care a calatorit in acelasi avion cu tenismanul sarb. Liderul clasamentului ATP a coborat din avion cu doua…

- Guvernul Australiei a anulat miercuri viza de intrare a tenismenului Novak Djokovic. Acesta urmeaza sa fie deportat. Djokovic se afla de cateva ore pe aeroportul din Melbourne, unde nu a fost lasat sa intre in Australia pentru a participa la turneul de tenis din cauza unor proceduri legate de vaccinarea…