- Jannik Sinner (22 de ani, 4 ATP) l-a eliminat pe Novak Djokovic (36 de ani, 1 ATP) in semifinalele Australian Open, scor 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. Italianul a ajuns astfel in premiera intr-o finala de Grand Slam. Pe langa succesul din tenis, Sinner are noroc și in dragoste. Jannik are o relație cu modelul…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, campionul en titre de la Australian Open si detinatorul recordului de trofee cucerite la aceasta competitie (10), a fost eliminat in semifinalele turneului de Mare Slem de la antipozi, fiind invins in patru seturi, 6-1, 6-2, 6-7 (6/8), 6-3, de italianul Jannik Sinner,…

- Novak Djokovic caștigase ultimele 33 de meciuri disputate la Australian Open, dar Jannik Sinner a demonstrat ca victoriile obținute in fața sarbului la finalul anului trecut nu au fost intamplatoare și a obținut calificarea in finala competiției de la Melbourne. A fost 6-1, 6-2, (6)6-7, 6-3 pentru italianul…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, locul 3 mondial, s-a calificat miercuri in semifinale la Australian Open invingandu-l pe polonezul Hubert Hurkacz, locul 9 mondial, in cinci seturi, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4, dupa ceva mai putin de patru ore de joc, informeaza AFP. Medvedev, dublu finalist la Melbourne…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului Australian Open, dupa ce l-a invins in patru seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 6-2, 6-3, pe americanul Taylor Fritz (locul 12 ATP), la capatul unui meci care a durat trei ore si 45 de minute. „Nole“ a acces cu aceasta ocazie pentru a…