- Novak Djokovici a oferit o demonstratie de maiestrie pentru a-l invinge pe favoritul de acasa, Jannik Sinner, duminica, in meciul pentru titlul Nitto ATP Finals. Dupa o prestatie inegalabila, jucatorul in varsta de 36 de ani este acum singurul cu un palmares record de sapte trofee de final de sezon,…

- Novak Djokovic și-a luat revanșa in fața lui Jannik Sinner (italianul il invinsese in grupe), sarbul caștigand Turneul Campionilor 2023 (scor 6-3, 6-3). Nole a ajuns la 7 titluri la ATP Finals, performanța cu care l-a detronat pe legendarul Roger Federer.

- Jannik Sinner (22 de ani, locul 4 ATP) și Novak Djokovic (36 de ani, 1 ATP) se vor infrunta de la ora 19:00 in finala Turneului Campionilor, la Torino. Sarbul are șansa de a deveni singurul jucator cu 7 titluri la Turneul Campionilor. Inca o data, Novak Djokovic este fața in fața cu istoria. Liderul…

- Jannik Sinner a devenit joi primul tenisman italian care s-a calificat in semifinalele Turneului Campionilor (ATP Finals), dupa ce l-a invins in trei seturi, 6-2, 5-7, 6-4, pe danezul Holger Runne, intr-o partida din Grupa Verde a competitiei de la Torino. De aceasta victorie a profitat si sarbul…

- Novak Djokovic - Jannik Sinner, meci contand pentru Grupa Verde de la Turneul Campionilor, este programat, marti, 14 noiembrie, la Pala Alpitour din Torino, de la ora 22:00, si va fi transmis in direct de Eurosport 2.

- Novak Djokovic, campionul en-titre, a revenit cu victorie la Torino. Sarbul l-a invins la capatul unui meci extrem de spectaculos pe Holger Rune, iar acum e sigur de faptul ca va incheia sezonul 2023 pe locul 1 ATP. Novak Djokovic, liderul mondial din ATP și campionul en-titre, a revenit cu victorie…

- Novak Djokovic (36 de ani, primul loc ATP) la invins pe Tallon Griekspoor (27 de ani, 23 ATP), in optimile de la turneului ATP Paris. Sarbul l-a invins pe olandez in 3 seturi, scor 4-6, 7-6(2), 6-4 și a bifat calificarea in sferturile competiției. Djokovic a fost huiduit spre finalul meciului. ...

- Novak Djokovic i-a raspuns lui Rafa Nadal, dupa ce spaniolul l-a facut frustrat. Sarbul nu este de acord cu declaratiile marelui sau rival, care a spus ca „Nole” ar fi fost frustrat daca nu ar fi castigat mai multe turnee majore decat rivalii sai. Djokovic a cstigat la US Open al 24-lea titlu de Grand…