Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul video al AFP in Ucraina, Arman Soldin, a fost ucis marti dupa-amiaza intr-un atac cu rachete Grad in estul Ucrainei, potrivit jurnalistilor AFP care il insoteau, noteaza Agerpres. CITESTE SI Anunțul care va infuria Kremlinul: SUA ofera un nou pachet de ajutor militar Ucrainei 21:53…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a felicitat marti Rusia cu ocazia Zilei Victoriei, intr-o scrisoare adresata omologului rus, Vladimir Putin, relateaza News.ro . Astfel, potrivit agentiei de presa a regimului nord-coreean, KCNA, scrisoarea lui Kim transmite calduroase felicitari președintelui rus Vladimir…

- Rusia se pregatește sa sarbatoreasca Ziua Victoriei la data de 9 mai, in condițiile in care, in prezent, ea poarta un razboi impotriva Ucrainei. La data de 9 mai 2023, la Moscova este planificata o parada militara dedicata celei de a 78-a aniversari a Zilei Victoriei in Marele Razboi Patriotic”. Sub…

- Sute de rockeri loiali Kremlinului, care circula pe motoare inscripționate cu litera Z, simbolul invaziei Ucrainei, poarta veste de piele si flutura steaguri rusești, au plecat sambata, 29 aprilie, de la Moscova spre Berlin, Germania, punctul terminus al „raliului patrotic”. Marșul trece prin estul…

- Majoritatea moldovenilor, adica 52% din participanții la sondaj considera ca razboiul trebuie stopat cat mai rapid, chiar daca acest lucru ar insemna ca Ucraina sa cedeze teritorii Rusiei. Aproape in jumatate cred ca Ucraina trebuie sa-și recupereze toate teritoriile, chiar daca razboiul va fi mai lung…

- Majoritatea moldovenilor, adica 52% din participanții la sondaj considera ca razboiul trebuie stopat cat mai rapid, chiar daca acest lucru ar insemna ca Ucraina sa cedeze teritorii Rusiei. Aproape in jumatate cred ca Ucraina trebuie sa-și recupereze toate teritoriile, chiar daca razboiul va fi mai lung…

- „Razboiul hibrid” dintre Rusia si puterile din Occident in conflictul din Ucraina ”va dura mult timp”, estimeaza miercuri Kremlinul, la mai bine de un an dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a trimis trupele ruse in aceasta tara vecina, relateaza AFP, informaeza News.ro. Fii la curent cu…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin urmeaza sa sustina – la 21 februarie – un discurs despre ”starea natiunii”, cu trei zile inainte de marcarea unui an de la invazia si Razboiul din Ucraina pe care le-a ordonat, anunta vineri Kremlinul, relateaza AFP. ”La 21 februarie, presedintele Federatiei ruse…