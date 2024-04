Stiri pe aceeasi tema

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) susține ca Rusia incearca sa foloseasca actorii pro-ruși din Republica Moldova pentru a destabiliza țara. Intre timp, potrivit presei ruse, Evghenia Guțul, bașcana Gagauziei, este la Moscova, intr-o vizita de lucru.

- Kremlinul incearca sa foloseasca actori pro-ruși din Republica Moldova pentru a destabiliza democrația și societatea moldoveneasca, a transmis Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare. Astfel, Rusia vrea sa impiedice Moldova sa intre in Uniunea Europeana sau chiar sa iși justifice…

- Regiunea separatista moldoveneasca, controlata de Rusia, nu va cere sa se alipeasca Rusiei, a declarat duminica șeful serviciilor de informații militare din Ucraina, Kirilo Budanov, intr-o conferința presa la Kiev, potrivit The Kyiv Independent.Ingrijorarile au aparut dupa ce Institutul pentru Studiul…

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) din Statele Unite susține ca Rusia vrea sa demareze „o operațiune hibrida” in Republica Moldova. „Kremlinul desfașoara operațiuni de informare impotriva Moldovei, foarte asemanatoare cu cele pe care Kremlinul le-a folosit inainte de invaziile sale in Ucraina…

- Kremlinul se pregatește sa destabilizeze Republica Moldova, probabil ca parte a eforturilor de a impiedica integrarea sa in Uniunea Europeana, scrie Institutul pentru Studiul Razboiului in cea mai recenta evaluare a sa, potrivit The Kyiv Independent.

- Trupele ruse stationate in Transnistria au incalcat mai multe reglementari ale statutului lor pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv folosind necorespunzator drone in timpul unor exercitii desfasurate la sfarsitul anului 2023, au acuzat autoritatile de la Chisinau, in timp ce vocile care sustin…

- Alex Soros, fiul miliardarului George Soros, a publicat o fotografie de la forumul de la Davos in care apare alaturi de prim-ministrul Moldovei, Dorin Recean. Omul de afaceri declara ca a fost "fericit" sa-l cunoasca pe Dorin Recean, relateaza rupor.md "Impresionat ca Moldova este cu un pas mai aproape…

- Rusia s-ar putea pregati sa lanseze o operațiune sub steag fals in regiunea separatista Transnistria pentru a submina economia ucraineana, potrivit unui grup de reflecție cu sediul in SUA, relateaza Sky News. Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) a declarat ca oficialii aliniați Moscovei din regiune,…