- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat luni ca se lucreaza la o noua forma a Planului national de combatere si control al cancerului, dar ca toate activitatile prevazute in cadrul acestuia ar urma sa fie finantate abia de anul viitor, dupa aprobarea bugetului.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat luni ca in acest an va fi inființat noul Registrul Național de Cancer și ca se lucreaza in prezent la o noua forma a Planului national de combatere si control al cancerului. Toate activitatile prevazute in cadrul acestuia ar urma sa fie finantate abia…

- Romanii ar putea face analize in scop preventiv, fara plafon. Anunțul a fost facut de Alexandru Rafila, joi, in conferința de presa. Ministrul Sanatații a explicat ca o noua prevedere din Contractul cadru cu Casa Naționala de Asigurari prevede ca analizele facute preventiv sa poata depași plafonul,…

- Ministrul Sanatații a facut o gafa de proporții! Alexandru Rafila a publicat un mesaj video, pe facebook, in care le ura romanilor sarbatori fericite. Insa oficialul a incurcat sarbatoarea Paștelui cu cea a Craciunului. „Sarbatori de Paste binecuvantate. Fie ca LUMINA NASTERII DOMNULUI sa patrunda…

- Criza de medicamente nu este o problema specific romaneasca, ci se manifesta la nivelul intregii Uniuni Europene, iar in Romania s-au luat masuri concrete care sa duca la rezolvarea acestei crize si la incurajarea producerii si comercializarii de medicamente pe piata romaneasca, a declarat, la Timisoara,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca este nevoie de o strategie coordonata in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane la nivel european, el subliniind ca investitiile facute in domeniul sanitar trebuie corelate pe termen mediu si lung cu aceasta strategie. Declaratia a fost facuta…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, duminica seara, ca numarul cazurilor de gripa si viroza este in scadere. Potrivit ministrului, epidemia de gripa se va sfarși in doua saptamani.Potrivit lui Rafila, in ultima saptamana au fost 100.000 de noi cazuri de viroze respiratorii si cazuri de…

