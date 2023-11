Noul preşedinte republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, prezintă un plan neobişnuit pentru a evita paralizia bugetară a guvernului Cheltuielile aprobate pentru bugetul federal expira vineri la miezul noptii. Daca nu se ajunge la un acord pana atunci, cea mai mare economie a lumii va incetini brusc, milioane de functionari publici nu isi vor putea primi salariile si traficul aerian va fi perturbat. Spre deosebire de rezolutiile obisnuite, sau „CR”, care finanteaza agentiile federale pentru o anumita perioada, masura anuntata de Johnson ar finanta unele parti ale guvernului pana la 19 ianuarie, iar altele pana la 2 februarie. Republicanii din Camera Reprezentantilor spera sa adopte masura marti. Planul de urgenta al republicanilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

