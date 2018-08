Stiri pe aceeasi tema

- Pablo Casado este noul presedinte al Partidului Popular din Spania, in locul lui Mariano Rajoy. Casado a obtinut 1.701 (57,2%) din voturi, fata de 1.250 (42%) obtinute de Soraya Saenz de Santamaria.

- Justitia ecuadoriana l-a convocat luni pe fostul presedinte Rafael Correa, care traieste in prezent in Belgia, ca suspect ca ar fi comandat o tentativa de rapire a unui opozant politic in 2012, a anuntat parchetul, citat de AFP, potrivit Agerpres. Judecatoarea Daniella Camacho a acceptat cererea…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, cu acte romanești in regula. Dansul a obținut astazi cetațenia. Cel puțin se arata pe pagina de Facebook a primarului Sectorului 1 din București, Dan Tudorache, care a ținut sa-l felicite cu aceasta ocazie.

- Dupa numararea a peste 90- din voturi, Maduro, in varsta de 55 de ani a obtinut 67.7- din voturi, adica 5,8 milioane, a anuntat sefui Consiliului Electoral National,Tibisay Lucena. Falcon a obtinut 21.2- - 1.8 milioane de voturi. Pe fondul problemelor privind alimentele generat ede grava criza economica,…