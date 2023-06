Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Bancii Mondiale, Ajay Banga, vrea sa isi concentreze eforturile pentru imbunatatirea institutiei financiare internationale, astfel incat sa poata dobandi dreptul de a cere statelor membre o majorare de capital, transmite Reuters. In primul sau turneu in strainatate de la numirea in postul…

- Ungaria va bloca urmatoarea tranșa de sprijin militar din partea Uniunii Europene pentru Ucraina și orice nou pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, daca Kievul nu va elimina banca ungara OTP de pe lista neagra, a declarat, miercuri, ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, informeaza Reuters, potrivit…

- Banca centrala a Rusiei a estimat joi ca pretul petrolului emblematic al tarii, Urals, va fi in medie de 55 de dolari pe baril in 2023-2025 si ca pretul mediu al petrolului rusesc va fi in general usor mai ridicat, ca urmare a sortimentelor mai scumpe, transmite Reuters, citat de news.ro.Acest pret…

- Decizia de a nu Ilumina Opera din Sydney pentru a marca incoronarea regelui Charles a fost o masura de economisire a costurilor, a declarat sambata un purtator de cuvant al guvernului statului New South Wales din Australia, citat de Reuters.In intreaga Australie, unde regele Charles este sef de stat,…

- Autoritațile de reglementare din SUA incearca sa incheie o vanzare a First Republic Bank, aproximativ o jumatate de duzina de banci aratandu-se interesate, potrivit unor surse citate de Reuters.

- Profitul net atribuit actionarilor este cu mult peste previziunile consensuale de 864,54 milioane de euro, produse de un sondaj Reuters in randul analistilor, si in crestere de la 1,06 miliarde de euro pentru primul trimestru din 2022. Acesta a marcat al 11-lea trimestru consecutiv de profit pentru…

- Presedintele Credit Suisse, Axel Lehmann, si-a facut marti mea culpa in fata actionarilor pentru ca banca elvetiana nu a putut fi redresata, fiind nevoie de interventia autoritatilor pentru ca Credit Suisse sa fie preluata de rivala UBS Group AG, transmit Reuters și Agerpres.

- Nationala de fotbal a Coreei de Sud a remizat cu cea a Columbiei, scor 2-2, intr-un meci amical disputat vineri pe teren propriu, la Ulsan, la debutul germanului Juergen Klinsmann pe banca tehnica a reprezentativei asiatice, informeaza Reuters.Coreea de Sud a condus la pauza cu 2-0, dupa golurile…