Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier interimar al Israelului, Yair Lapid, are origini romanesti, a anuntat Ambasada Israelului in Romania, printr-un mesaj de felicitare pentru noua functie, publicat pe Facebook: "Bunicii materni sunt originari din Cehu Silvaniei, Salaj, urmasi ai unei familii de rabini", sustin oficialii.…

- David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. Tanarul se lupta in aceasta seara pentru o alta medalie, potrivit Antena3.roDavid Popovici este noua stea a inotului mondial. Dupa aurul de la 200 de metri, astazi Popovici a reusit…

- Cod portocaliu de furtuni in localitați din Satu Mare, Maramureș și Salaj Foto: Arhiva. Localitati din judetele Maramures, Salaj si Satu Mare sunt vizate de o noua avertizare nowcasting Cod portocaliu de furtuna, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Potrivit…

- In cadrul unui bonfire de la Insula Iubirii sezonul 6, Alex Marcu a putut vedea noi imagini cu Teodora, soția lui. Așa cum era de așteptat, acesta a reacționat imediat. Acesta crede uneori ca unele lucruri sunt „inscenate” pentru a-l pune pe el intr-o lumina proasta. Stand de vorba la o ceremonie a…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat ca Budapesta se opune sancțiunilor nesabuite impotriva Rusiei. El a declarat acest lucru in cadrul unei conferințe comune cu președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, la o expoziție agricola din Novi Sad, relateaza TASS. Potrivit lui Orban, conflictul militar…

- In urma unui acord cu fostul prim-ministru Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin cere dreptul de proprietate asupra bisericii Alexandr Nevski din Ierusalim. O situație care il pune in dificultate pe actualul șef al guvernului israelian, Naftali Bennett. Un „cartof iradiat”, potrivit unui comentator, lasat…

- Presedintele rus Vladimir Putin ii cere premierului israelian Naftali Bennett ca biserica „Aleksandr Nevski” din Orasul Vechi al Ierusalimului sa intre in proprietatea Rusiei, afirmand ca avea o ințelegere in acest sens cu fostul premier Benjamin Netanyahu facuta in urma eliberarii unui cetațean israelian…

- Duminica au loc alegerile parlamentare in Ungaria. Desi razboiul din Ucraina a dat peste cap campania electorala, sondajele din ultimele zile arata ca premierul Viktor Orban nu a avut foarte mult de suferit din cauza prieteniei sale cu Vladimir Putin, iar actual premier de la Budapesta are mari sanse…