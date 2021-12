Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei atrage atentia asociatiilor profesionale ca fiecare companie trebuie sa isi stabileasca independent politica comerciala, iar anticiparea unui anumit pret ce ar trebui practicat poate intra sub incidenta prevederilor Legii Concurentei.

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca certificatul verde ar putea fi votat pe baza unei legi noi, alta decat cea care exista acum in Parlament și care a picat in prima camera. Ciuca spune ca ministrul Sanatații a cerut mai multe modificari. "Vom face in așa fel incat sa evitam aglomerațiile…

- Incepand din 3 decembrie 2021 se suspenda inscrierile in programele Rabla și Rabla Plus. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a spus la Digi24 ca s-au epuizat fondurile pentru aceste programe și ca inscrierile vor fi reluate anul viitor.

- Riscul este "de la ridicat la foarte ridicat" ca noua varianta de COVID-19, numita Omicron si detectata initial in Africa de Sud, sa se raspandeasca in Europa, a anuntat vineri seara agentia de sanatate a UE, noteaza AFP. Intr-un raport de evaluare a riscurilor, Centrul European de Prevenire si Control…

- WhatsApp va permite utilizatorilor sa ascunda indicativul Last Seen pentru anumite contacte, sau chiar toate contactele din lista. Cu toate acestea, in acest moment utilizatorii pot alege doar dintre trei opțiuni – toata lumea, numai persoanele de contact sau nimeni. Acum, potrivit WABetaInfo, se pare…

- Exista un risc mai mare de izbucnire accidentala a unui conflict intre Occident si Rusia decat in orice alt moment de la incheierea Razboiului Rece, in contextul in care multe dintre traditionalele instrumente diplomatice nu mai sunt disponibile, a declarat sambata generalul Nick Carter, seful fortelor…

- Klaus Iohannis și-a schimbat discursul despre anticipate. Daca anul trecut, la inceputul pandemiei, avea o singura preocupare, alegerile anticipate, acum cand PNL nu mai e pe val, iar PSD a crescut in sondaje, președintele a dat-o la intors. Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in realitate este aproape…

- ,,Tulpina Delta a venit cu surprizele ei. Tinerii nevaccinați au șansa de doua ori mai mare sa faca o forma de boala severa, sa ajunga in terapie intensiva. Ramane același risc pentru persoanele de 60 de ani care atunci cand se infecteaza cu tulpina Delta au un risc de noua ori mai mare sa ajunga in…